Baden-Württemberg

Das berichtet der SWR. Der parteilose Politiker werde unabhängiger Rat für Staatsmodernisierung.
Palmer, der früher Mitglied der Grünen war, soll als Berater direkt im Staatsministerium von Ministerpräsident Özdemir angesiedelt sein.
Palmer hatte Özdemir im Landtagswahlkampf unterstützt. Seitdem war immer wieder darüber spekuliert worden, ob er einen Posten übernehmen könnte.
Als unabhängiger Rat für Staatsmodernisierung wird Palmer ehrenamtlich tätig sein und ist nicht Teil der Landesregierung. Seinen Posten als Tübinger Oberbürgermeister behält er.
Diese Nachricht wurde am 08.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.