Geschichte

Der türkische Präsident Erdogan bei den Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag der Staatsgründung. (AFP / ADEM ALTAN)

Präsident Erdogan legte in der Hauptstadt Ankara einen Kranz am Mausoleum von Staatsgründer Atatürk nieder. In einer Rede am Abend sagte Erdogan, die Türkei sei in Sicherheit und in guten Händen, so wie nie zuvor. Im ganzen Land gab es Feierlichkeiten, an Gebäuden hingen rot-weiße türkische Flaggen sowie Porträts des Staatsgründers.

Am 29. Oktober 1923 hatte Atatürk die Republik ausgerufen. Er begründete damit die moderne Türkei als Nachfolgerin des Osmanischen Reiches. Zu seinen weitreichenden Reformen in dem überwiegend muslimischen Land gehörten die Trennung von Religion und Staat, die Stärkung der Rolle der Frauen und ein neues Alphabet. Kritiker werfen dem seit 20 Jahren herrschenden Erdogan vor, das säkulare Erbe Atatürks rückgängig zu machen.

