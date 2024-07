Fußball-EM

Jubel bei Fans der türkischen Nationalmannschaft am Berliner Breitscheidplatz (dpa / Christoph Soeder)

Unter anderem auf dem Kurfürstendamm in Berlin-Charlottenburg oder in der Dortmunder Innenstadt gab es Autokorsos. Es wurde zudem Pyrotechnik gezündet, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. In Dortmund kam es nach Angaben der Polizei an mehreren Stellen zu Behinderungen und gefährlichen Verkehrssituationen.

Die Türkei gewann gestern Abend in Leipzig mit 2:1. Merih Demiral traf bereits nach 57 Sekunden zum schnellsten Tor in der K.-o.-Runde einer EM sowie in der 59. Minute. Den Anschlusstreffer erzielte Michael Gregoritsch (66.). Um den Einzug ins Halbfinale der EM spielen die Türken am Samstag in Berlin gegen die Niederländer, die zuvor Rumänien mit 3:0 geschlagen hatten.

Wolfsgruß von Demirel

Während des Spiels sorgte eine Geste des zweifachen Torschützen Demirel für Aufsehen. Der türkische Nationalspieler hatte mit beiden Händen den sogenannten Wolfsgruß geformt, ein Symbol der "Grauen Wölfe". So werden die Anhänger der rechtsextremistischen "Ülkücü-Bewegung" bezeichnet, die in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Demirel sagte nach dem Spiel, es stecke hinter der Geste keine versteckte Botschaft. Er habe im Stadion Menschen gesehen, die den Wolfsgruß auch gezeigt hätten. Die Geste habe etwas mit seiner türkischen Identität zu tun und dem Stolz darauf, Türke zu sein. Es werde hoffentlich noch mehr Gelegenheiten geben, die Geste zu zeigen.

Fremdenfeindliche Gesänge von österreichischen Fans

Österreichischen Fans sangen vor dem Achtefinale gegen die Türkei fremdenfeindliche Parolen. Das berichtet die Nachrichtenagentur dpa und bezieht sich auf eine Übertragung des Schweizer Fernsehens SRF. Dort sei zu sehen gewesen, wie Anhänger der österreichischen Auswahl zur Melodie des Lieds "L'amour toujours" die Parole "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus" singen. Die Leipziger Polizei teilte mit, sie habe einen Anfangsverdacht aufgenommen und gehe der Sache nach.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.