Fußball-Europameisterschaft

Tschechiens Tomas Chory und der türkische Torhüter Mert Günok kämpfen um den Ball (dpa / Sina Schuldt)

In der Gruppe F besiegte die Türkei in Hamburg Tschechien mit 2:1, Georgien gewann in Gelsenkirchen gegen Portugal 2:0. Portugal, die Türkei und Georgien ziehen damit ins Achtelfinale ein. Tschechien scheidet aus.

In der Gruppe E reichte Rumänien in Frankfurt gegen die Slowakei ein 1:1 zum Gruppensieg. Belgien wurde nach einem 0:0 gegen die Ukraine in Stuttgart Zweiter. Auch die Slowakei steht als Gruppendritter im Achtelfinale. Die Ukraine ist ausgeschieden.

Diese Nachricht wurde am 27.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.