Krise im Iran

Der türkische Außenminister Fidan erklärte, die Probleme müssten durch Dialog gelöst werden, sei es durch Vermittler oder direkte Gespräche. Fidan betonte, dass sein Land einen Militäreinsatz gegen Teheran ablehne. Die Probleme im Iran sollten von dem Land selbst gelöst werden.
Angesichts der Massendemonstrationen und der Niederschlagung der Protestbewegung durch das Regime in Teheran hatten die Vereinigten Staaten in den vergangenen Tagen mehrfach mit einem militärischen Eingreifen gedroht.
Diese Nachricht wurde am 15.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.