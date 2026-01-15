Krise im Iran
Türkei gegen militärische Einmischung der USA

Die Türkei hat angesichts der Drohungen der USA mit einem Militäreinsatz im Iran zum Dialog aufgerufen.

    Porträtaufnahme des türkischen Außenministers Hakan Fidan. Er trägt Anzug und spricht auf einem Podium in ein Mikrofon.
    Der türkische Außenminister Fidan (picture alliance / / AA / photothek.de / Juliane Sonntag)
    Der türkische Außenminister Fidan erklärte, die Probleme müssten durch Dialog gelöst werden, sei es durch Vermittler oder direkte Gespräche. Fidan betonte, dass sein Land einen Militäreinsatz gegen Teheran ablehne. Die Probleme im Iran sollten von dem Land selbst gelöst werden.
    Angesichts der Massendemonstrationen und der Niederschlagung der Protestbewegung durch das Regime in Teheran hatten die Vereinigten Staaten in den vergangenen Tagen mehrfach mit einem militärischen Eingreifen gedroht. 
