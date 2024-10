Nach Anschlag in Ankara

Die Türkei hat nach eigenen Angaben erneut Ziele in Nordsyrien bombardiert. (AFP / Str)

Das Verteidigungsministerium teilte mit, man habe Stellungen der Kurdenmiliz YPG bombardiert und 15 Terroristen getötet. Die türkische Regierung stuft die YPG als Ableger der PKK ein.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien teilte mit, bei den türkischen Angriffen in Nordsyrien seien in den vergangenen Tagen mindestens 17 Zivilisten getötet und zahlreiche weitere verletzt worden. Alle Angaben zu den Angriffen der Türkei lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Bei dem Anschlag auf eine Rüstungsfirma in Ankara waren am Mittwoch fünf Menschen getötet worden. Die PKK reklamierte die Gewalttat für sich.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.