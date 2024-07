Fußball-EM

Die türkische Mannschaft schlug im Achtelfinalspiel in Leipzig die Auswahl aus Österreich mit 2 zu 1. Merih Demiral schoss bereits nach 57 Sekunden das 1:0 für die Türkei. In der 59. Minute traf er erneut. Im Anschluss formte Demiral mit beiden Händen den sogenannten Wolfsgruß, ein Symbol der "Grauen Wölfe". So werden die Anhänger der rechtsextremistischen "Ülkücü-Bewegung" bezeichnet, die in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet wird . Den Anschlusstreffer für Österreich erzielte Michael Gregoritsch.