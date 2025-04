Der Vorsitzende der sozialdemokratischen CHP, Özgür Özel, während des CHP-Parteitags in Ankara. (Ali Unal / AP / dpa / Ali Unal)

Neben Özel trat kein anderer Kandidat an. Die CHP steht mit an der Spitze einer regimekritischen Protestbewegung, die durch die Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters Imamoglu ausgelöst wurde. Dem Politiker werden Korruption und Unterstützung der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK vorgeworfen. Er bestreitet die Vorwürfe und nennt das Vorgehen ein politisch motiviertes Manöver der Regierung. Imamoglu gilt als bislang aussichtsreichster Kandidat der Opposition bei den für 2028 geplanten Präsidentschaftswahlen in der Türkei.

