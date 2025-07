Auch die Bewohner der türkischen Hauptstadt Ankara leiden unter der Hitze. (picture alliance / Anadolu / Guven Yilmaz)

Nach Angaben des Umweltministeriums in Ankara wurden am Freitag in Silopi im Südosten des Landes 50,5 Grad Celsius gemessen. Die bisher höchste jemals registrierte Temperatur lag bei 49,5 Grad, gemessen im August 2023.

Die Türkei leidet derzeit unter einer Hitzewelle, zahlreiche Waldbrände sind ausgebrochen.

