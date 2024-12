Erstmals seit 2012

Die türkische Flagge (Symbolbild; zur aktuellen Meldung liegt noch kein Bildmaterial vor). (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / Rita Franca)

Über dem Gebäude in der Hauptstadt Damaskus wurde die türkische Fahne gehisst. Die Regierung in Ankara hatte ihre diplomatischen Beziehungen zu Syrien im Jahr 2012 wegen des dortigen Bürgerkriegs abgebrochen. Die Türkei ist nun das erste Land, das nach dem Sturz des Machthabers Assad wieder eine Botschaft in Syrien eingerichtet hat. Die syrischen Aufständischen waren von Ankara unterstützt worden. Auch andere Länder wollen ihre Botschaften wiedereröffnen.

