Türkei, Schottland und Spanien für die Fußball-Europameisterschaft 2024 qualifiziert. (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)

In Qualifikationsgruppe A setzen sich die Spanier mit 1:0 in Norwegen durch. Durch die Niederlage der Norweger hat auch Schottland als Gruppenzweiter das EM-Ticket sicher. In der Gruppe D gewann die Türkei mit 4:0 gegen Lettland.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.