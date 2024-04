Die Türkei will ihre Exporte in den Gazastreifen vorerst einschränken. (Archivbild) (Bernd Wüstneck/dpa)

Das Handelsministerium in Ankara führt 54 Güter an - darunter Aluminium, Stahl, Baumaterialien und chemische Düngemittel. Die Entscheidung werde so lange in Kraft bleiben, bis das Land einen umgehenden Waffenstillstand ausrufe und ausreichende Hilfslieferungen in den Gazastreifen ermögliche.

Trotz vielfacher Spannungen unterhalten die Türkei und Israel enge Wirtschaftsbeziehungen. Das Handelsvolumen erhöhte sich unter der AKP-Regierung in den vergangenen beiden Jahrzehnten deutlich auf mehrere Milliarden Dollar.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.