Die Türkei will ihre Exporte in den Gazastreifen vorerst einschränken.

Betroffen sind nach Angaben des Handelsministeriums in Ankara unter anderem die Ausfuhr von Aluminium, Stahl, Baumaterialien und chemischen Düngemitteln. Die Entscheidung werde so lange in Kraft bleiben, bis Israel eine Waffenruhe ausrufe und ausreichende Hilfslieferungen in den Gazastreifen ermögliche.

Israels Außenminister Katz warf der türkischen Regierung vor, der eigenen Bevölkerung zu schaden, um die Mörder der Hamas zu unterstützen. Israel werde auf die Exportbeschränkungen mit ähnlichen Maßnahmen reagieren.

Trotz Spannungen unterhalten die Türkei und Israel enge Wirtschaftsbeziehungen. Das Handelsvolumen erhöhte sich in den vergangenen beiden Jahrzehnten deutlich auf mehrere Milliarden Dollar.

