Duell zwischen türkischen (in rot) und georgischen (in weiß) Spielern bei dem EM-Vorrundenspiel in Dortmund (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Andreea Alexandru)

Die Tore für die Türkei schossen Mert Müldür (25. Minute), Arda Güler (65.) und Kerem Aktürkoglu (90.+7). Den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer für Georgien erzielte Georges Mikautadze (32.). Das heutige Abendspiel in Leipzig bestreiten Portugal und Tschechien.

Die Türkei trifft im Top-Spiel der Gruppe F am Samstag auf Portugal. Georgien tritt im zweiten Gruppenspiel am Samstag gegen Tschechien an.

