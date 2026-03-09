Iran-Krieg

Die Türkei schickt Kampfflugzeuge nach Zypern. (picture alliance / ZB / Jens Kalaene)

Hintergrund ist der Einschlag einer iranischen Drohne auf einem britischen Militärstützpunkt auf Zypern vor einer Woche. Die Kampfjets seien ebenso wie Luftverteidigungssysteme angesichts der jüngsten Entwicklungen verlegt worden, teilte das türkische Verteidigungsministerium mit. Der Norden Zyperns wird von der Türkei kontrolliert. Auch andere Staaten haben ihre militärische Präsenz auf der Mittelmeerinsel bereits verstärkt.

