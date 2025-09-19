Die Militärübungen beginnen kommende Woche im östlichen Mittelmeer. Beteiligt sind Fregatten, Schnell- und U-Boote, Marineeinheiten und F-16-Kampfjets. Die bilateralen Beziehungen beider Länder hatten sich unter anderem nach dem Sturz des islamistischen ägyptischen Präsidenten Mursi 2013 verschlechtert. Mursi stammte aus den Reihen der Muslimbruderschaft, der auch der türkische Präsident Erdogan nahesteht. Ägypten stufte die Gruppierung als Terrororganisation ein - und brachte damit die Türkei gegen sich auf.
Diese Nachricht wurde am 19.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.