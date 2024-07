Fußball-EM

Der türkische Nationalspieler Merih Demiral (vorn) jubelt nach seinem zweiten Tor zum 0:2. (Hendrik Schmidt / dpa / Hendrik Schmidt)

Merih Demiral traf in Leipzig bereits nach 57 Sekunden sowie in der 59. Minute. Den Anschlusstreffer für Österreich erzielte Freiburgs Michael Gregoritsch (66.).

Um den Einzug ins Halbfinale der EM spielen die Türken am Samstag in Berlin gegen die Niederländer, die zuvor Rumänien mit 3:0 geschlagen hatten. Im Stadion des FC Bayern erzielt Cody Gakpo (20. Minute) den Führungstreffer für Oranje. In der zweiten Halbzeit traf der eingewechselte Donyell Malen gleich zweimal (83. und 90.+3).

Diese Nachricht wurde am 02.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.