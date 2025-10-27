Die Türkei will 20 Eurofighter Typhoon kaufen. (AFP / Emmanuel Dunand)

Wie die britische Regierung mitteilte, unterschrieben Premierminister Starmer und der türkische Präsident Erdogan ein entsprechendes Abkommen in Ankara. Demnach will die Türkei 20 der in Großbritannien montierten Typhoon-Kampfflugzeuge im Wert von umgerechnet mehr als neun Milliarden Euro kaufen. Deutschland ist an dem europäischen Gemeinschaftsprojekt beteiligt und hatte den Deal unter anderem wegen der Menschenrechtslage in der Türkei lange blockiert. Im Juli machte die Bundesregierung den Weg frei und erteilte eine Exportgenehmigung.

