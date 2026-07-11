Pläne für Pipeline

Ein Grenzzaun mit einem Schild in Nordzypern (dpa / picture alliance / Bele Olmez)

Der Sender TRT berichtet, eine Pipeline von der Türkei zur Insel solle in zwei Jahren in Betrieb genommen werden. Ein entsprechendes Abkommen sei von Vizepräsident Yilmaz bei einem Besuch im Norden Zyperns unterzeichnet worden. Dieser Teil der Insel ist von türkischen Truppen besetzt. Nur die Regierung in Ankara erkennt das Gebiet als "Türkische Republik Zypern" an.

Die international anerkannte Regierung Zyperns in Nikosia kritisierte die Pipeline-Pläne der Türkei. Das zyprische Außenministerium erklärte, Ankara versuche, die durch die Besatzung geschaffenen Fakten zu zementieren.

Diese Nachricht wurde am 11.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.