Fußball-EM

Fans der türkischen FuÃball-Nationalmannschaft feiern auf der Tauentzienstraße in Berlin. (Christoph Soeder / dpa / Christoph Soeder)

Nach dem Spiel im Dortmunder Stadion gab es in mehreren Städten in Deutschland Autokorsos und Jubelsezenen. Vor allem in Berlin schwenkten die Fans Türkei-Fahnen ungeachtet des Regens und zogen freudig durch die Straßen. Sie hatten das Spiel der türkischen Mannschaft in Gaststätten, Shisha-Bars oder vor Imbisslokalen oder Spätis verfolgt. Wegen eines erwarteten Unwetters blieben die Fanzonen am Brandenburger Tor und am Reichstag am Abend geschlossen.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.