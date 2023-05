Fall Bahar Aslan

Die Lehrerin Bahar Aslan (Privat)

Wer eine engagierte Dozentin entlasse, weil sie auf rassistische Strukturen innerhalb der Polizei hinweise, sei Teil des Rassismusproblems, teilte der Bundesvorsitzende Sofuoglu mit. Die Betroffene habe zum Ausdruck gebracht, was unzählige Menschen in Deutschland fühlten, was sie erlebten und wovor sie Angst hätten. Der Türkische Bund in Nordrhein-Westfalen forderte, die Entscheidung rückgängig zu machen.

Die Hochschule hatte erklärt, die Lehrbeauftragte für "interkulturelle Kompetenz" sei aufgrund ihrer Äußerungen ungeeignet, vorurteilsfreie und fundierte Sichtweisen auf Demokratie, Toleranz und Neutralität zu vermitteln. Die türkischstämmige Bahar Aslan hatte getwittert, sie bekomme mittlerweile Herzrasen, wenn sie oder ihre Freunde in eine Polizeikontrolle gerieten, weil der - Zitat - "ganze braune Dreck innerhalb der Sicherheitsbehörden" ihnen Angst mache. Damit bezog sie sich nach eigenem Bekunden auf die rechtsextremistischen Vorfälle in Polizeibehörden.

