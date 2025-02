Goekay Sofuoglu, Bundesvorsitzender der Türkischen Gemeinde in Deutschland (picture alliance/photothek/Kira Hofmann)

Der Vorsitzende Sofuoglu sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die politische Partizipation der 1,2 Millionen türkischstämmigen Menschen mit Wahlrecht sei sehr wichtig. Beim letzten Mal habe die Beteiligung nach Erkenntnissen seines Verbandes um die 20 Prozent gelegen, was sehr gering sei. Stattdessen sollte sie aber mindestens genauso hoch liegen wie bei Wahlen in der Türkei, wo es 40 bis 50 Prozent seien. Sofuoglu betonte, schließlich seien die türkischstämmigen Menschen in Deutschland von den hiesigen Ergebnissen viel mehr betroffen.

Die Türkische Gemeinde beginnt heute eine Kampagne, um für die Wahrnehmung des Wahlrechts bei der Bundestagswahl zu werben.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.