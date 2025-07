Größte Oppositionspartei

In der Türkei geht die Justiz weiter gegen die CHP vor. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Tunahan Turhan)

Wie der Sender Habertürk berichtete, hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den Istanbuler CHP-Regionalvorsitzenden, Celik, erlassen. Laut der Staatsanwaltschaft geht es dabei um Ermittlungen zu parteiinternen Wahlen. Die CHP betrachtet die zahlreichen in den vergangenen Monaten begonnenen Ermittlungsverfahren gegen hunderte Mitglieder als politisch motiviert. Im März war der Istanbuler Bürgermeister Imamoglu verhaftet worden, mit dem die Partei bei der nächsten Präsidentschaftswahl Amtsinhaber Erdogan herausfordern will.

In der vergangenen Woche hatte es in Istanbul erneut eine Massendemonstration für seine Freilassung gegeben. Wie heute bekannt wurde, steht Imamoglu ab September in einem Korruptionsprozess vor Gericht.

Diese Nachricht wurde am 08.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.