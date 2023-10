Zu der Meldung liegt derzeit kein Bildmaterial vor. (Deutschlandfunk )

Das Verteidigungsministerium in Ankara teilte mit, es seien 16 Ziele zerstört worden. Die Piloten hätten zudem Vorkehrungen getroffen, um Angriffe auf zivile Einrichtungen zu vermeiden.

Die Angriffe sind eine Reaktion auf den Terroranschlag in der türkischen Hauptstadt Ankara am Sonntag. Dort hatte sich ein Mann vor dem türkischen Innenministerium in die Luft gesprengt. Ein weiterer Angreifer wurde bei einem Feuergefecht mit der Polizei getötet; zwei Polizisten wurden leicht verletzt. Nach dem Anschlag hatte die PKK-nahe Nachrichtenagentur ANF ein Bekennerschreiben der Terrororganisation veröffentlicht.

