Protestaufruf der Opposition

Nach Angaben der Organisation Netblocks sind unter anderem YouTube, Instagram und WhatsApp betroffen. Demnach wurden die Dienste eingeschränkt, nachdem die Polizei gestern Abend die Istanbuler Parteizentrale der größten Oppositionspartei CHP blockiert hatte. Vorher hatten CHP-Anhänger gegen die Absetzung ihrer Parteispitze in der Stadt demonstriert. Sie wollten sich im Parteigebäude in Istanbul versammeln. Auch heute früh war das Gebäude noch blockiert. Es kam zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Bis Mittwoch gilt jetzt ein Demonstrationsverbot.

Die CHP steht seit Monaten unter Druck. Sie sieht sich als Opfer einer politisch motivierten Kampagne der Staatsführung. Die türkische Regierung weist die Kritik zurück.

