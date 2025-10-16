Zuständig für den Transport von Leichen der Geiseln ist das Internationale Rote Kreuz (Archivbild). (Abdel Kareem Hana/AP/dpa)

Die Hamas hatte gestern erklärt, alle für sie erreichbaren sterblichen Überreste von Verschleppten übergeben zu haben. Die Suche und Bergung der Toten erfordere viel Aufwand und spezielle Ausrüstung, hieß es. Israel erhielt bislang zehn Leichen, sieben davon wurden identifiziert. Damit bleibt im Vergleich zu früheren Angaben eine Diskrepanz von etwa 20 Toten.

Druck auf Netanjahu

Israels Premier Netanjahu sieht sich angesichts der verzögerten Übergabe der toten Hamas-Geiseln wachsendem innenpolitischen Druck ausgesetzt. Nach der Rückgabe von zwei weiteren Leichen durch die Hamas gestern Abend forderten die Geisel-Familien heute ein Aussetzen des Waffenruhe-Abkommens.

Bereits gestern hatte die israelische Regierung der Hamas mit einer Wiederaufnahme der Kämpfe im Gazastreifen gedroht, falls nicht alle toten Geiseln übergeben werden. Verteidigungsminister Katz erklärte, die Armee bereite neue Einsätze vor, sollte sich die Terrororganisation weigern, das Waffenruhe-Abkommen einzuhalten.

Grenzübergang Rafah nicht geöffnet

Der Streit hat offenbar auch Auswirkungen auf den Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten - dessen Öffnung verzögert sich weiter. Die israelische Regierung teilte lediglich mit, die Vorbereitungen liefen. Ein Zeitpunkt für die Öffnung wurde nicht mitgeteilt. Weiter hieß es, Rafah werde die Versorgungslage der Menschen im Gazastreifen nicht verbessern, da der Grenzübergang nur dazu diene, Palästinensern die Ein- und Ausreise zu ermöglichen.

Das Abkommen sieht auch vor, dass mögliche Standorte verschütteter Leichen mitgeteilt werden. Berichten zufolge geht die US-Regierung bislang nicht von einem Bruch der Vereinbarung aus. Auf israelischer Seite wird aber vermutet, dass die Hamas bewusst Leichen von Geiseln zurückhält, um weitere Zugeständnisse zu erzwingen.

