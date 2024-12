Friedenssicherung

Neuer Generalsekretär der OSZE: Der ehemalige türkische Außenminister Feridun Sinirlioglu (Archivbild). (Mary Altaffer / AP / dpa / Mary Altaffer)

Beim OSZE-Außenministertreffen in Malta einigten sich die Mitgliedsstaaten auf die Besetzung des seit September vakanten Postens des Generalsekretärs. Trotz der Spannungen zwischen Russland und den anderen OSZE-Staaten stimmte auch Moskau der Neubesetzung zu.

Sinirlioglu war 2015 für kurze Zeit türkischer Außenminister und danach Ständiger Vertreter der Türkei bei den Vereinten Nationen. Er betonte in Malta, die OSZE könne eine wichtige Rolle in einem diplomatischen Prozess zur Beendigung des Krieges in der Ukraine spielen.

Der OSZE gehören Staaten aus Europa, Nordamerika und Asien an, darunter auch Russland. Als regionale Sicherheitsorganisation mit Sitz in Wien setzt sie sich für Stabilität, Frieden und Demokratie ein.

