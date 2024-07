Krieg im Nahen Osten

Der türkische Präsident Erdogan droht Israel mit miltiärischer Einmischung. (picture alliance / AA / Mustafa Kamaci)

So wie die Türkei in Berg-Karabach und in Libyen reingegangen sei, werde man mit Israel dasselbe tun, sagte Erdogan auf einer Veranstaltung seiner Regierungspartei AKP. Er bezog sich dabei auf den Berg-Karabach-Konflikt, wo Erdogan Aserbaidschan unter anderem mit Drohnen belieferte. Im Bürgerkriegsland Libyen unterstützt Ankara die international anerkannte Regierung mit militärischer Ausstattung und Personal. Der israelische Außenminister Katz erklärte auf der Plattform X, Erdogan trete mit seiner Drohung in die Fußstapfen des gestürzten und später hingerichteten irakischen Diktators Hussein.

Seit Beginn des Gaza-Krieges haben sich die Beziehungen zwischen Israel und der Türkei verschlechtert. Erdogan bezeichnete die islamistische Hamas als eine "Befreiungsorganisation".

