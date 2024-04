Krieg im Nahen Osten

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (picture alliance / AA / Mustafa Kamaci)

Demnach bezeichnete der türkische Präsident - so wörtlich - "Einheit und Lauterkeit" als "die stärkste Antwort auf Israel und den Weg zum Sieg". Erdogan versprach zudem, dass die Türkei ihre humanitäre Hilfe für die Bewohner des Gazastreifens fortsetzen werde. Weiteres Thema des Treffens mit Hanija war dem staatlichen Rundfunk TRT zufolge eine mögliche Waffenruhe im Gazastreifen.

Türkei stellt sich erneut auf die Seite der Hamas

Der türkische Staatschef sieht sein Land in einer Vermittlerrolle zwischen Israel und der Hamas. Im Gegensatz zur EU und weiteren westlich orientierten Staaten stuft die Türkei die Hamas nicht als Terrororganisation ein, sondern betrachtet sie als "Wiederstandsgruppe". Erdogan unterstützt die Hamas öffentlich. Er hatte den Angriff der Islamisten auf Israel am 7. Oktober zwar verurteilt, die dafür verantwortliche Hamas-Terrororganisation hatte er aber später wiederholt als "Befreiungsorganisation" bezeichnet. Der türkische Präsident hatte Hanija zuletzt im Juli vergangenen Jahres in Ankara getroffen. Damals nahm an dem Gespräch auch Palästinenser-Präsident Abbas teil.

Zeitungsbericht: Hamas will ihren Hauptsitz in Katar schließen

Die Hamas unterhält ihren Hauptsitz im Emirat Katar - und erwägt einem Medienbericht zufolge, das Land zu verlassen. Das "Wall Street Journal" berichtet, dies stehe im Zusammenhang mit den von Katar und Ägypten vermittelten Gesprächen zwischen Israel und der Terrororganisation. In einem der Treffen soll der Hamas mit Ausweisung aus Katar gedroht worden sein. Dem Bericht zufolge plant die Hamas nun, sich stattdessen möglicherweise in Oman niederzulassen. Die Islamisten kontaktierten in den vergangenen Tagen mindestens zwei Länder in der Region, um zu fragen, ob diese offen für den Umzug der politischen Hamas-Führung in ihre Hauptstädte seien, wie die Zeitung unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle berichtete.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.