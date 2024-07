Fußball-EM

Türkischer Spieler Demiral nach Wolfsgruß für zwei Spiele gesperrt

Für den türkischen Nationalspieler Merih Demiral hat der Wolfsgruß auf dem Spielfeld Konsequenzen: Die UEFA hat ihn für zwei Spiele gesperrt. Damit verpasst er auch das Viertelfinale der Europameisterschaft am Samstag in Berlin, in dem die Türkei auf die Niederlande trifft.