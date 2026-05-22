CHP-Chef Özel bei einer Rede nach seiner Absetzung (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Mehmet Masum Suer)

Wie mehrere Medien berichten, lehnte ein Gericht in Ankara einen ersten Einspruch ab. Den Angaben zufolge stehen noch Entscheidungen einer höheren Instanz sowie beim obersten Wahlauschuss aus. Parteichef Özel kündigte an, sich gegen seine Absetzung zu wehren. Er wolle Tag und Nacht in der Parteizentrale in der Hauptstadt bleiben. Die Gerichtsentscheidung gegen ihn sei ein "Justizputsch".

Gestern hatte ein Gericht die gesamte Führung der CHP wegen Unregelmäßigkeiten bei ihrer Wahl abgesetzt. Auch andere türkische Oppositionsparteien übten Kritik an dem Urteil und warnten vor einem Schaden für die türkische Republik und die Demokratie.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.