CHP-Chef Özel bei einer Ansprache (Imago | SOPA Images)

Parteichef Özel und die gesamte Führung wurden ihrer Ämter enthoben, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtet. In dem Urteil wird der Parteitag von 2023 wegen Unregelmäßigkeiten für ungültig erklärt. Dort wurde die Parteispitze gewählt. Vertreter der CHP erklärten, es sei unmöglich, das Gerichtsurteil zu akzeptieren. Parteichef Özel berief die Abgeordneten seiner Partei zu einer Sondersitzung zusammen.

Zuvor hatte ein Gericht in erster Instanz entschieden, dass die Vorwürfe gegen den Parteitag unbegründet seien.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.