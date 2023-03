Flaggen von Schweden und Finnland sowie das Logo der NATO (picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki)

Finnland hatte gemeinsamt mit Schweden einen Antrag auf Mitgliedschaft gestellt. Die Entscheidung über das schwedische Gesuch steht nach wie vor aus. Sowohl die Türkei als auch Ungarn haben noch nicht zugestimmt.

Insbesondere die Türkei blockiert eine Mitgliedschaft Schwedens und fordert von der Regierung in Stockholm ein härteres Vorgehen gegen kurdische Aktivisten im Land, die Ankara als Terroristen bezeichnet. Schweden hofft, dem Bündnis noch vor dem NATO-Gipfeltreffen in Vilnius im Juli beitreten zu können. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Türkei erst nach den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in dem Land am 14. Mai über den NATO-Beitritt Schwedens abstimmen wird.

