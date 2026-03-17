Auch Aufzüge können Ziele für Cyberkriminalität sein, warnt der Tüv. (Andi Weiland | Sozialhelden e.V.)

Das geht aus dem aktuellen Anlagensicherheitsreport des Tüvs hervor. Bei 0,8 Prozent wies der Tüv sogar gefährliche Mängel nach. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr mehr als 723.000 Aufzugsanlagen überprüft. Eine deutliche Steigerung gab es dabei bei den sogenannten geringfügigen Mängeln, die bei knapp zwei Dritteln der untersuchten Aufzüge festgestellt wurden.

Ein wesentlicher Grund für diesen Anstieg seien Defizite bei der Cybersicherheit, erläuterte der Tüv. Fehle der Nachweis für entsprechende Schutzmaßnahmen, führe das zu einem geringfügigen Mangel. Da digital gesteuerte Aufzüge potenzielle Angriffsziele für Cyberkriminelle sind, mahnte der Tüv, Cybersicherheit ernster zu nehmen.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.