Die Preise würden mit der Inflation steigen, sagte Deutschlandchef Jacobi den Funke-Medien. Unklar ist, wie sich die Absenkung der Luftverkehrssteuer zum 1. Juli 2026 auswirken wird. TUI will die Verringerung nach eigenen Angaben an die Kunden weitergeben. Das Unternehmen rechnet mit einer Steuerentlastung von insgesamt 350 Millionen Euro.
Tui rechnet für 2026 dennoch mit einer starken Nachfrage. Auch das Unternehmen Dertour berichtete kürzlich von starken Buchungszahlen für den nächsten Sommer.
Diese Nachricht wurde am 06.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.