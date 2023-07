Waldbrände auf Rhodos in Griechenland. (Socrates Baltagiannis/dpa)

Nach Angaben des Unternehmens brachten heute früh sechs zusätzliche Maschinen Gäste aus Deutschland und Großbritannien nach Hause. Auch ein Flug nach Dänemark war angesetzt. Weiter hieß es, abgesagt würden nun alle Anreisen bis einschließlich Samstag. Gleiches gelte für Aufenthalte in Hotels, die auf der griechischen Insel Korfu in der offiziellen Warnzone lägen. Auf beiden Inseln gibt es heftige Waldbrände. Tausende Urlauber mussten bereits in Sicherheit gebracht werden, auch auf Euböa sowie auf der Halbinsel Peloponnes.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.