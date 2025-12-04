Urteile gegen Regierungsgegner

Das teilte die Tochter des 81-Jährigen mit. Chebbi war vergangene Woche ebenso wie zahlreiche weitere Oppositionelle und Kritiker des tunesischen Präsidenten Saied zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Ihnen wird vorgeworfen, einen Staatsstreich geplant zu haben. Menschenrechtsorganisationen sprechen von politischen Urteilen.
Chebbi gilt als Ikone der Opposition in Tunesien und saß bereits unter Staatsgründer Bourguiba im Gefängnis. Nach dem Sturz von Diktator Ben Ali 2011 war er kurzzeitig Minister.
Diese Nachricht wurde am 04.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.