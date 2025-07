Los Angeles: Menschen werden nach dem Einsturz eines Tunnels mit einem Lift-Korb gerettet. (- / KABC / ABC7 Los Angeles via AP / d / -)

Sie seien alle unverletzt, teilte die zuständige Feuerwehr mit. Ein Teil des Tunnels war bei Bauarbeiten in sich zusammengebrochen. Die Arbeiter waren zunächst eingeschlossen. Kollegen konnten sich durch Schutt bis zu den Betroffenen vorarbeiten und sie so befreien. Der Tunnel in einem Industriegebiet soll nach seiner Fertigstellung dazu dienen, gereinigtes Abwasser ins Meer zu leiten.

