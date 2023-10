Lukas Dauser hatte in Antwerpen schon bei seinen Auftritten im Rahmen von Mehrkämpfen die höchsten Wertungen aller Starter erhalten - am Ende wurde er Weltmeister am Barren. (picture alliance / dpa / Tom Weller)

Letzter deutscher Turn-Weltmeister war Fabian Hambüchen 2007 am Reck.

Am Barren ist Dauser erst der zweite deutsche Weltmeister überhaupt. Bei den Welttitelkämpfen 1985 in Montreal hatte Sylvio Kroll aus Cottbus für die DDR gewonnen.