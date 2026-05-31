Europameisterschaft

Darja Varfolomeev (picture alliance / abaca / IPA Sport / ABACA)

Mit drei Titeln ist sie damit die erfolgreichste Sportlerin bei den Europameisterschaften im bulgarischen Warna. Mit dem Ball gelangen Varfolomeev in einer engen Titelentscheidung 29,550 Punkte, mit dem Band sogar überragende 30,000 Punkte. Lediglich mit dem Reifen wollte es diesmal nicht klappen: 29,300 Punkte reichten knapp nur zu Rang vier, mit den Keulen hatte sie zudem angeschlagen die Qualifikation für das Gerätefinale verpasst.

In der Teamwertung landete Deutschland auf Rang fünf. Bei den Titelkämpfen durften erstmals auch Russinnen und Belarussinnen wieder unter eigener Flagge und Hymne antreten.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.