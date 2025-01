Nach Trumps Amtsantritt

Der Ministerpräsident von Polen, Tusk, spricht in der Plenarsitzung im Europäischen Parlament. (Philipp von Ditfurth / dpa / Philipp von Ditfurth)

In einer Rede vor dem Europaparlament in Straßburg sagte er, wenn Europa überleben wolle, müsse es sich bewaffnen. Tusk rief dazu auf, die Forderung von US-Präsident Trump nach Verteidigungsausgaben in Höhe von fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts nicht abzutun, sondern als Ansporn zu begreifen. Ähnlich hatte sich zuvor die EU-Außenbeauftragte Kallas geäußert.

Polen gibt mehr als vier Prozent seines Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung aus und liegt damit an der Spitze der EU-Länder.

Tusk präsentierte mit seiner Rede die Schwerpunkte des polnischen EU-Ratsvorsitzes. Das Motto lautet: "Sicherheit, Europa!"

