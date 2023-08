US-Republikaner

TV-Debatte der Präsidentschaftskandidaten ohne Trump

In den USA hat die erste Fernseh-Debatte der Bewerberinnen und Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner stattgefunden. Der ehemalige Präsident Trump, der ebenfalls kandidieren will, hatte seine Teilnahme abgesagt. Er will sich heute im Bezirksgefängnis in Atlanta im Bundesstaat Georgia der Justiz stellen, die ihn wegen versuchten Wahlbetrugs angeklagt hat.

24.08.2023