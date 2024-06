USA-Präsidentschaftswahl

Am Freitag (3 Uhr MESZ) kommt es zum ersten TV-Duell zwischen US-Präsident Joe Biden und seinem Amtsvorgänger Trump (Bild aus dem Jahr 2020) (imago images / UPI Photo / Kevin Dietsch)

Es ist das erste direkte Aufeinandertreffen der beiden Präsidentschaftsbewerber seit Oktober 2020. Die 90-minütige Debatte wird in Deutschland vom ZDF übertragen. Das Streitgespräch unterliegt besonderen Regeln. So gibt es kein Studiopublikum. Zudem wird das Mikrofon des Kandidaten, der nicht an der Reihe ist, stummgeschaltet. Zentrale Themen der Debatte sind voraussichtlich die Wirtschaftslage in den USA, Migration sowie das Abtreibungsrecht.

Das heutige TV-Duell findet damit mehr als vier Monate vor der Präsidentschaftswahl und damit ungewöhnlich früh statt. Trump und Biden sollen erst im Juli beziehungsweise im August bei Nominierungsparteitagen zu den offiziellen Kandidaten ihrer Parteien gekürt werden.

Eine zweite Debatte ist für den 10. September angesetzt.

Diese Nachricht wurde am 28.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.