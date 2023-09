Pakistanischer Fernsehjournalist Imran Riaz Khan ist wieder frei. (picture alliance/ZUMAPRESS.com /Vuk Valcic)

Das teilten Polizei sowie Kollegen des Mannes mit. Er sei nach Hause zurückgekehrt. Es wird allgemein angenommen, dass der Journalist von den Sicherheitsbehörden festgehalten wurde.

Imran Riaz Khan wurde im Mai am Flughafen der Stadt Sialkot in der Provinz Punjab festgenommen, als er versuchte, das Land zu verlassen. Seitdem galt er als vermisst. Zuvor hatte er in einer Videobotschaft erklärt, der Raum für seine Arbeit in Pakistan werde immer kleiner. Er wolle daher das Land verlassen, damit er seine Arbeit fortsetzen könne.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.