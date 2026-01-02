Proteste im Iran

Die iranische Schauspielerin Golshifteh Farahani, hier bei einer Gala in der katarischen Hauptstadt Doha. (IMAGO / ABACAPRESS / Balkis Press)

Seit Sonntag gibt es im Iran Demonstrationen gegen die Staatsführung wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage und der hohen Inflation. Die im Exil lebende Farahani schrieb über Instagram, ihr Herz schlage mit den Menschen in ihrer Heimat . Diese seien erschöpft von Ungerechtigkeit, Korruption und einer Wirtschaft, die sie erdrücke, während Oligarchen immer reicher würden und ausländische Mächte die Krise ausnutzten, so die Schauspielerin.

Farahani ist auch im Westen bekannt durch ihre Rollen in der Serie "Infiltration" und dem Spielfilm "Alles über Elly". Die Proteste waren am Sonntag von Teheran ausgegangen; auch zahlreiche Studierende hatten sich angeschlossen. Bei Zusammenstößen zwischen Demonstrierenden und Sicherheitskräften wurden nach Angaben iranischer Medien bislang sechs Menschen getötet.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.