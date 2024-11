Schauspieler Bobby Brederlow (Archivfoto von 2007) (picture-alliance / dpa / Jens kalaene)

Brederlow wurde als Deutschlands erster Schauspieler mit Down-Syndrom bekannt. Seit Ende der 90er Jahre war er in zahlreichen Produktionen zu sehen gewesen - unter anderem an der Seite von Senta Berger, Veronica Ferres und Friedrich von Thun. Seine Prominenz nutzte Brederlow, um sich für Menschen mit Behinderung starkzumachen. Der Film "Bobby" erzählte 2002 seine Lebensgeschichte und wurde mit der Goldenen Kamera ausgezeichnet. In den vergangenen Jahren war es ruhig um den Münchner geworden. Brederlow war an Demenz erkrankt und wurde von seinen Angehörigen gepflegt.

