Soziale Medien

Twitter will "Tweet-Deck" nicht mehr kostenlos zur Verfügung stellen. (picture alliance / NurPhoto / Jaap Arriens)

Wie das Unternehmen mitteilte, treten die neuen Regeln in 30 Tagen in Kraft. Verifizierte Nutzer zahlen Gebühren für die Nutzung von Twitter.

"TweetDeck" ermöglicht es, unterschiedliche Nutzerkontern in Spalten einzuteilen, um sich so eine bessere Übersicht zu verschaffen. Der Zugang war bisher kostenlos. Das Produkt wird vor allem von Unternehmen und Medien genutzt. - Am Wochenende hatte Twitter Beschränkungen für die Zahl der Beiträge eingeführt, die Nutzer pro Tag lesen dürfen.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.