Was wusste die Polizei in Sachsen-Anhalt vor dem Anschlag über den Magdeburger Attentäter? (imago / Bernhard Herrmann)

Ein Beamter des Landeskriminalamts berichtete, dass bereits im Dezember 2023 im LKA eine interne E-Mail verschickt worden sei, in der es um eine Straftat des späteren Attentäters gegangen sei. Dieser sei als sogenannter Vielschreiber eingeordnet worden, der sich besonders häufig an Behörden wende. Es habe im Vorfeld des Anschlags aber keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr vorgelegen.

Im vergangenen Dezember war der Mann aus Saudi-Arabien mit einem Auto über den Magdeburger Weihnachtsmarkt gefahren. Dabei wurden sechs Menschen getötet und mehr als 300 weitere verletzt.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.