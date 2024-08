Fahrdienstvermittler

Uber muss 290 Millionen Euro Strafe zahlen. (Archivbild) (Getty Images/ NurPhoto)

Dies gab die niederländische Datenschutzbehörde bekannt. Sie ist zuständig, weil Uber seinen europäischen Sitz in Amsterdam hat. Nach ihren Angaben hatte der Konzern personenbezogene Daten europäischer Fahrer in die Vereinigten Staaten übermittelt, ohne diese ausreichend zu schützen. Das stelle einen schwerwiegenden Verstoß gegen die europäische Datenschutzgrundverordnung dar, hieß es. Inzwischen habe Uber die kritisierte Praxis eingestellt. Das Unternehmen nannte die Entscheidung ungerechtfertigt und kündigte Berufung an.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.