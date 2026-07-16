Lieferdienste

Uber übernimmt Delivery Hero für Milliardensumme. (Paul Zinken/dpa)

Das gaben beide Unternehmen bekannt. Demnach stimmte der Großaktionär Prosus ⁠zu, seine ⁠knapp 17-prozentige Beteiligung ‌an Delivery Hero an Uber abzugeben. Damit erreicht der US-Konzern die Mehrheit an dem Unternehmen, denn er hatte sich zuvor bereits rund 37 Prozent der Anteile gesichert. Uber bietet 41 Euro 50 je Anteilsschein. Das entspricht einem Transaktionsvolumen von etwa ⁠12,7 ⁠Milliarden ⁠Euro. Laut den Angaben bleibt Berlin der Hauptsitz von Delivery Hero, und es wird bis mindestens 2029 keine Änderungen bei der dortigen Belegschaftszahl geben.

Der US-Fahrdienstvermittler Uber ist bereits seit geraumer Zeit auch im Lieferdienst-Geschäft tätig - unter anderem in Deutschland. Delivery Hero wurde 2011 in Berlin gegründet. Das Unternehmen ist in rund 70 Ländern tätig und zählt zu den größten Essenslieferdiensten weltweit. Seit 2017 ist Delivery Hero an der Frankfurter Börse notiert.

Diese Nachricht wurde am 16.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.